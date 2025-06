Remco Evenepoel reageert: waarom noemt hij beslissing van andere klassementsrenner 'raar'?

Remco Evenepoel vindt dat een andere klassementsrenner zich toch op een merkwaardige wijze heeft gedragen. Florian Lipowitz ging de dag voor de tijdrit mee in de aanval.

De Duitser van Red Bull-BORA-hansgrohe is zeg maar een klassementsman van de tweede rij. Hij zag zijn kans schoon om al wat tijd te nemen op de grote kanonnen, in de veronderstelling dat ze hem nog wel zullen passeren in het klassement. Lipowitz finishte vierde in Charantonnay: dat kunnen ze hem toch niet meer afpakken.

De klimmer was zo in staat om 54 seconden te nemen op het peloton met de grote favorieten. Dat is toch een aanzienlijke marge. Hij moest er dan ook wel voor werken in de vlucht. "Hij heeft veel meer moeten geven dan wij", laat Remco Evenepoel optekenen bij VTM NIEUWS. Het is afwachten of Lipowitz voor die inspanningen nog een prijs betaalt.

Evenepoel vindt beslissing Lipowitz raar

Evenepoel vindt het een vreemde zet van hem en deelt toch een klein prikje uit. "Het is een beetje een rare beslissing van een klassementsman om vandaag in de vlucht mee te springen. Hij is toch niet de minste." Het is ook vanwege zijn aanwezigheid dat Soudal Quick-Step en Team UAE koersten in de achtervolging om de kloof te beperken.

Desondanks moest er dan aan de aankomst wel een bepaalde balans opgemaakt worden. "Het was misschien beter geweest als het gat iets kleiner was en het een halve minuut of veertig seconden ofzo was geweest. We moeten het er mee doen. We zien wel hoeveel we kunnen terugpakken", verwijst Evenepoel naar de tijdrit van woensdag.

Evenepoel krijgt kans tijd terug te pakken

Dat is voor Remco Evenepoel immers de ideale gelegenheid om tijd terug te nemen. Op Lipowitz, maar ook op alle andere concurrenten in de Dauphiné. Het tijdrijden blijft het aspect waar Evenepoel in principe de beste klassementsman in is.