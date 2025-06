UPDATE: Mathieu van der Poel heeft er zelf een hele grote verdienste aan gehad dat het er lange tijd héél goed voor hem uitzag

De mogelijkheid bestond sowieso dat Mathieu van der Poel groen voor geel zou inwisselen. Hij heeft de kans hiertoe nu zelf vergroot.

Door de aard van het parcours is Mathieu van der Poel één van de kandidaten om de gele trui te pakken na afloop van de derde etappe in de Dauphiné. Dat vertelde ook Remco Evenepoel. Hij dacht dan eerder dat er op dat klimmetje op twintig kilometer van de aankomst wel een aanval kon komen. Zo lang heeft Van der Poel niet gewacht.

De aanvalslust bij Mathieu van der Poel is nog altijd even groot als vanouds. Veel heeft er waarschijnlijk ook mee te maken dat hij zag dat leider Jonathan Milan al heel vroeg moest lossen. Zo werd de kans meteen klein dat de Italiaan in de leiderstrui kon blijven. Door in de aanval te gaan op de côte de la Barbate vergrootte VDP zijn eigen kansen op geel.

Van der Poel even op pad met Van Gils

In eerste instantie kreeg hij de Fransmannen Armirail en Cavagna mee. Ze kregen echter geen vrijgeleide. Onze landgenoot Van Gils waagde ook een poging en Van der Poel sprong naar hem toe. Een duo uit de Lage Landen aan de kop van de koers was blijkbaar ook niet naar de zin van de rest. Zelfs de derde poging van Van der Poel om weg te geraken was tevergeefs.

Dit keer was Bardet zijn compagnon maar ook dat bleek dus niet de definitieve ontsnapping. Ondertussen reed Milan wel al op een achterstand van twee minuten. Door de constante aanvallen ontstond er plots toch een kopgroep van twaalf man. Van der Poel had nog de energie over om ook in deze groep zijn plekje te verwerven. Zo lukte eindelijk wat hij al de hele tijd voor ogen had.

Koersbegin naar wens voor Van der Poel

Van der Poel is de best geplaatste man uit het klassement die mee is in de ontsnapping. De groep Milan heeft met een aanzienlijke achterstand te maken. Het is natuurlijk de vraag of dit zo blijft en Mathieu is ook niet de enige kandidaat voor geel. Wel staat vast dat het begin van de rit voor hem naar wens is verlopen.

Update: uiteindelijk heeft Van der Poel de gele trui niet kunnen pakken, omdat Ivan Romeo in de finale wegsprong.