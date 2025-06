Brugge grijpt drastisch in en wordt startplaats van nieuwe voorjaarskoers

Brugge stopt als startplaats van de Elfstedenronde. Er komt echter wel een andere koers in de plaats.

Vanaf 2025 zal Brugge niet langer de startplek zijn van de Elfstedenronde. Die koers op zich verdwijnt niet van de kalender, maar krijgt wel een andere startplaats.

Maar Brugge zal het niet zonder koers moeten doen. Integendeel zelfs. Het vormt de Classic Brugge-De Panne om naar de Ronde van Brugge.

Deze wielertweedaagse die tot dit jaar in De Panne start zal de komende zes jaar beginnen in Brugge. Op 25 maart 2026 koersen de mannen, een dagje later is het aan de vrouwen.

Ook de aankomst is in Brugge. “We gaan met de Ronde van Brugge voor een sterk en veilig project”, zegt Christophe Impens van organisator Golazo aan Sporza.

De koers zal een specifieke doelgroep hebben, zo is nu al te horen. “We bieden de beste sprinters ter wereld de komende 6 jaar de kans in een topwedstrijd van WorldTour-niveau.”

Ook de Brugse burgemeester Dirk De fauw is in zijn nopjes. Volgens hem blijft Brugge een prominente plek op de wielerkaart en versterkt Brugge zijn imago als wielerstad.