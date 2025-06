Ontrafeld: daarom is Van der Poel veel minder betrokken bij pech en valpartijen dan Van Aert

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Mathieu van der Poel en Wout van Aert zijn twee van de meest getalenteerde wielrenners van hun generatie. Hoewel ze vaak met elkaar worden vergeleken, valt op dat Van der Poel doorgaans minder valpartijen kent dan Van Aert.

Dit verschil kan worden toegeschreven aan verschillende factoren, waaronder hun rijstijl, parcourskeuze en misschien zelfs een vleugje geluk. Van der Poel staat bekend om zijn uitzonderlijke technische vaardigheden en zijn vermogen om zijn fiets perfect onder controle te houden, zelfs in de meest uitdagende omstandigheden.

Zijn achtergrond in het veldrijden heeft hem geleerd om snel te anticiperen op obstakels en zijn balans te bewaren, wat hem helpt om valpartijen te vermijden. Toch is hij niet immuun voor crashes, zoals recent bleek bij een dubbele valpartij tijdens een mountainbikewedstrijd.

Van Aert daarentegen heeft een agressieve rijstijl en neemt vaak risico’s in de koers. Dit kan hem spectaculaire overwinningen opleveren, maar ook leiden tot ongelukkige valpartijen. Zo gaf hij zelf toe dat hij soms te gretig is, wat hem duur kwam te staan in bepaalde wedstrijden.

Daarnaast speelt het programma dat de twee tenoren samenstellen ook een grote rol. Van der Poel kiest vaker voor wedstrijden waarin technische vaardigheden een grotere rol spelen, terwijl Van Aert zich ook richt op tijdritten en lange ritten in grote rondes, waar de kans op valpartijen door externe factoren zoals weersomstandigheden en massale sprints groter is.

“Mathieu Van der Poel weet heel goed in welke disciplines hij die ongebreidelde honger moet hebben. De gebroeders Roodhooft hebben een ploegstructuur om hem heen gebouwd waarin hij zijn eigen keuzes mag maken”, zegt Michel Wuyts in de Tourspecial van Wielerrevue.

“En ze hebben ervoor gezorgd dat hij zijn lichaam niet naar de vaantjes helpt door te veel te willen. Want je kunt ook te lang in overdrive gaan. Misschien heeft Van Aert zich in een paar Tours wel zo uitgeleefd dat zijn lichaam daar nooit van hersteld heeft”, besluit de wielercommentator.