"Op zijn prestatie concentreren": medisch probleem bij Evenepoel krijgt gepaste oplossing

Remco Evenepoel houdt blijvende last over aan zijn valpartij van december. Daardoor moet hij in belangrijke koersen helemaal 'geprepareerd' worden.

De schouder van Remco Evenepoel blijft een groot zorgenkind na de botsing met de bestelwagen van bpost in december van vorig jaar. Het is een zenuw die hem parten speelt. Voor Evenepoel komt het erop neer dat hij met de situatie moet leren leven. De betrokken zenuw geeft geen signalen meer en de kans dat het nog goed komt is bijzonder klein. Om er geen last van te hebben wordt er een stuk kinesiotape over de schouder gespannen. “We trekken de schouderspier een klein beetje omhoog met kleefband”, legt kinesist Manu Wemel uit aan Het Laatste Nieuws. “Dat zorgt voor extra stevigheid. Dat doen we zeker bij de tijdrit, maar eigenlijk bij alle belangrijke wedstrijden. Je kan het niet elke dag doen, omdat de huid dan gaat irriteren.” Dat duurt een tiental minuutjes om te plaatsen, maar als het niet meteen goed is moet het een tweede of zelfs derde keer aangebracht worden. “Die tape heeft een praktisch nut, maar geeft ook de geruststelling dat die schouder oké is. Remco weet dat hij zich daarover geen zorgen moet maken en kan zich helemaal op zijn prestatie concentreren”, klinkt het.