Tiesj Benoot houdt zich niet in over ploegmaat: "Ik bewonder zijn domme manier van koersen"

Tiesj Benoot is wellicht aan zijn laatste maanden bezig bij Visma Lease a Bike. Hij heeft een heel bijzondere boodschap over één van zijn ploegmaten.

Tiesj Benoot deelde tijdens de hoogtestage op de Sierra Nevada de kamer met zijn kersverse ploegmaat Victor Campenaerts, maar de twee kunnen het duidelijk goed vinden met elkaar.

Dat Campenaerts een knappe kop is, is algemeen geweten. “Victor is allesbehalve mainstream, hij kan geweldig goed out of the box denken. Zet hem bij een paar specialisten over een bepaald onderwerp en de kans bestaat dat hij ze onder tafel praat”, klinkt het in Het Nieuwsblad.

Campenaers heeft een onberekende manier van koersen

Campenaerts heeft een compliment van Benoot altijd onthouden. “Dat ik hem ooit gezegd heb dat hij goed aanvoelt wanneer je moet jumpen in de koers. Zo grappig. Ik heb inderdaad ooit één keer gezegd dat ik zijn onberekende, en ook een beetje domme manier van koersen bewonder.”

Dom is dan wel als een compliment bedoeld, zo voegt Benoot er over zijn ploegmaat aan toe. Campenaerts beschikt over een bepaalde gave om er gewoon voor te gaan.

“Dat heeft hem al redelijk wat opgeleverd, die mentaliteit. Ik denk dat hij al tegen honderd man verteld heeft dat ik dat tegen hem gezegd heb. Het is een running joke aan het worden”, besluit Benoot.