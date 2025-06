Van der Poel en Evenepoel sloten weddenschap af over tijdrit in Dauphiné

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Remco Evenepoel won vandaag de tijdrit in de Dauphiné. Hij sloot er ook een weddenschap over af met Mathieu van der Poel.

Wat gebeurde er vandaag in de tijdrit in de Dauphiné. Mathieu van der Poel werd zesde. Een ongelofelijk knappe prestatie waarmee hij uitpakte, zelfs beter dan sommige tijdritspecialisten.

“”Het was een goede tijdrit. Vooral na de etappe van dinsdag, wat een hele zware dag was in de ontsnapping. Ik ben heel blij met hoe het gegaan is”, klonk het na afloop bij Indeleiderstrui.

De Nederlander sprak zelfs van één van de zwaarste dagen ooit op de fiets dinsdagavond, maar ook vandaag ging hij opzettend diep, terwijl hij eigenlijk geen ambities heeft voor het algemene klassement.

Weddenschap tussen Evenepoel en Van der Poel

Blijkbaar sloten Evenepoel en Van der Poel een weddenschap af. “Ik vroeg Remco enkele weken geleden of ik binnen de minuut van hem zou kunnen finishen.”

Van der Poel slaagde er net niet in. Hij eindigde op een minuut en twee seconden van de ritwinnaar. “Het was close, maar het lukte net niet. Ik heb dus nog werk te doen”, klonk het nog.