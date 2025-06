Voor eens en voor altijd: Wout van Aert zegt of hij vol voor de groene trui gaat in de Tour de France

Wout van Aert heeft zich de afgelopen jaren ontpopt tot een van de meest veelzijdige renners in de Tour de France. Maar wat met de groene trui dit jaar?

Tijdens de Tour de France leverde Wout van Aert in het verleden indrukwekkende prestaties die variëren van ritoverwinningen tot cruciale ondersteunende rollen binnen zijn team Visma Lease a Bike.

In 2021 wist Van Aert een unieke prestatie neer te zetten door drie totaal verschillende etappes te winnen: een bergetappe, een tijdrit en een massasprint. Dit onderstreepte zijn uitzonderlijke veelzijdigheid als renner.

In 2022 speelde hij een sleutelrol in de eindzege van Jonas Vingegaard door op cruciale momenten het tempo te bepalen en Pogacar onder druk te zetten. Zijn werk in de bergetappes en zijn overwinning in de tijdrit maakten hem een van de meest invloedrijke renners van die editie.

Ook in 2023 bleef Van Aert een bepalende factor voor Team Visma. Hoewel hij zelf geen ritzege behaalde, was hij van onschatbare waarde als meesterknecht, waarbij hij zijn ploeggenoten hielp in de bergen en de sprintvoorbereiding verzorgde.

Is de groene trui in de Tour de France belangrijk voor Wout van Aert?

Zijn vermogen om zowel in de vlakke als de zware etappes een rol te spelen, maakt hem een unieke renner in het peloton. Al willen de fans natuurlijk heel graag dat Van Aert zelf succesvol is, met ritoverwinningen, maar ook de groene trui.

Van Aert is echter duidelijk voor dit jaar over de groene trui. “Het is niet meteen een doel”, zegt hij meteen in de Tourspecial van Procycling. “Maar als ik er na een week goed voor sta in de puntentelling, waarom niet? Onze focus blijft: zelf zoveel mogelijk ritten winnen, en met Jonas de Tour binnenhalen. Dat blijft het hoofddoel.”