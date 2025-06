Mathieu van der Poel verklaart waarom hij er nu zo mee bezig is: "Het is irritant"

Het is Mathieu van der Poel menens. Er zijn toch wel enkele pijnlijke ervaringen geweest in het verleden die maken dat hij een betere tijdrijder wil worden.

Die ambitie heeft hij alvast laten zien in de Dauphiné, met een knappe zesde plaats in de individuele tijdrit. Van der Poel doet in het Algemeen Dagblad uit de doeken wat er precies achter schuilgaat. "Ik ben er voor het eerst in mijn leven een beetje mee bezig geweest. Wel leuk dat het gelijk rendeert", is Van der Poel er erg opgetogen over.

Het is geen toeval dat hij er nu ineens meer aandacht aan schenkt. Ondanks alle grote zeges die hij al boekte, zijn er enkele teleurstellende resultaten die hij met zich meesleept. "Ik ben een paar keer in de situatie geweest dat ik een kleinere ronde, zoals die van België, verloor door mijn tijdrit. Het is irritant als je wel de vermogens rijdt, maar niet in de uitslag staat."

Van der Poel wil Evenepoel niet benaderen

Mathieu van der Poel legt uit dat zijn brede schouders een beetje een probleem zijn op de tijdritfiets. Hij moet meer balans vinden tussen aerodynamica en vermogen leveren, terwijl bijvoorbeeld een Remco Evenepoel volop op aerodynamica kan focussen. Het is wel niet de bedoeling om specialisten als Remco te benaderen. Wel voelt Mathieu dat er nog ruimte is voor progressie.

Er kan ook een grapje van af, als het over de bezoeken aan de windtunnel gaat. Daar is hij vijf of zes keer langsgeweest. "Het is in ieder geval vijf, zes keer meer dan normaal, haha." Het investeren in het tijdrijden is wel bittere ernst voor hem. "Ik heb er eigenlijk al te lang mee gewacht", is Van der Poel eerlijk en ook streng voor zichzelf.

Van der Poel vindt basis in het tijdrijden belangrijk

Van der Poel vindt dat zijn tijdrit hem te vaak in de weg heeft gezeten. Hij haalt ook een voorbeeld uit de Tour aan, waarbij hij plots last minute aan zijn houding op de tijdritfiets moest sleutelen. Hij vindt het gerustgevend om te kunnen leunen op een goede basis in het tijdrijden.