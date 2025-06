Remco Evenepoel en Tom Steels veranderen plots van gedacht: "Het is een klasbak!"

Remco Evenepoel start vandaag in het geel in de Dauphiné. En nu hij daar staat worden de ambities duidelijk bijgesteld.

Remco Evenepoel won woensdag de tijdrit in de Dauphiné. Dat leverde hem niet alleen de 1.000ste overwinning voor QuickStep op, maar ook de gele leiderstrui. Onze landgenoot liet vandaag voor de start weten dat hij heel tevreden is met hoe deze rittenkoers voor hem aan het verlopen is.

“De tijdrit liep gisteren zoals gepland, ik heb de vooropgestelde wattages kunnen rijden”, aldus Evenepoel bij Sporza. “We gaan proberen de trui te houden tot het einde. Er zijn misschien sterkere teams in het hooggebergte, maar ik heb zeker geen slechte mannen rond mij.”

Ook ploegleider Tom Steels is blij met hoe het loopt. “Remco heeft gisteren veel vertrouwen getankt, hij voelt dat hij goed is. Hij moet geen schrik hebben en gewoon zijn ding doen.”

Evenepoel wil de Dauphiné winnen

Of dat genoeg is om de Dauphiné te winnen is een ander paar mouwen. “Moesten we nog vier tijdritten hebben, zou ik zeggen van wel, maar het zijn bergetappes. Ik heb er vertrouwen in, maar je weet nooit hoever de concurrentie staat.”

Alles is mogelijk in dit soort koersen. “Tadej Pogacar verloor gisteren meer tijd dan verwacht, maar je kan niet afgaan op 1 tijdrit. Voor hetzelfde geld knalt hij weg in een bergrit, het is een klasbak”, besluit Steels.