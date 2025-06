Remco Evenepoel laat het zijn vrouw Oumi nog eens weten in liefdevolle boodschap: "Zo trots op jou"

Remco Evenepoel heeft nog eens gedemonstreerd in de discipline waar hij wereldkampioen in is. Oumi zal er ook met heel veel blijdschap naar gekeken hebben.

Oumi heeft zelf nog eens van zich laten horen op Instagram. Dat doet ze met een post die enkele filmpjes maar vooral verschillende foto's inhoudt. "Financiën tijdens de week, wielrennersvrouw tijdens het weekend", zo omschrijft ze haar activiteiten. Zo bouwt ze zelf als jonge vrouw ook een heel gevarieerd leven uit aan de zijde van Remco.

Met dat eerste luik verwijst ze onder meer naar een vergadering over het beleggen in aandelen bij BNP Paribas Fortis, nog altijd de grootste bank in België. Haar interesse in die sector is niet nieuw. Het is al een paar jaar bekend dat Oumi Rayane actief is als studente toegepaste eocnomische wetenschappen aan de Vrije Universiteit Brussel.

Oumi was aanwezig bij Brabantse Pijl

Haar leven bestaat zo wel uit heel uiteenlopende dingen, want het sportieve aspect vraagt nog altijd veel aandacht. Ze is nog altijd een grote steun bij de wieleractiviteiten van haar man. Zo heeft ze enkele foto's geplaatst van haar aanwezigheid bij de Brabantse Pijl. Dat was de eerste koers van het jaar voor Remco Evenepoel.

Hij won bij zijn comeback meteen in Overijse: dat was onmiddellijk een emotionele dag. Ondertussen heeft Evenepoel geprobeerd om op te bouwen en steeds sterker te worden in de aanloop naar de Tour de France. Hij heeft ook zelf gereageerd op de Instagrampost van Oumi. "Mijn vrouw", schrijft hij, met enkele emoji's bij die voor zich spreken.

Remco Evenepoel trots op zijn vrouw

Het zijn immers enkele hartjes en een manier om te laten weten dat hij er best emotioneel van wordt. "Ik ben zo trots op jou", laat hij zijn vrouw weten, opnieuw gevolgd door enkele hartjes. Oumi antwoordt ook op haar beurt met een hartje: de liefde is nog groot ten huize Evenepoel-Rayane.