Team Visma kan niet anders dan het toegeven over Team UAE en Pogacar

Visma Lease a Bike heeft als doel de beste wielerploeg ter wereld te zijn. Al is het niet gemakkelijk om aan de top te blijven.

Grischa Niermann zag Visma Lease a Bike enkele jaren geleden de absolute top bereiken, maar hij kan niet anders dan toegeven dat andere teams de voorbije jaren hen voorbijstaken, in het bijzonder dan UAE van Tadej Pogacar.

Sommige vernieuwingen die Team Visma doorvoerde zijn ondertussen helemaal voorbijgestreefd, waardoor het normaal is dat iemand beter gaat doen. Hij zag dat UAE werk maakte om de achterstand goed te maken.

“Net zoals wij ooit bij Team Sky hebben gedaan”, vertelt hij in de Tourspecial van Procycling. “Niet door goed die ploeg destijds te kopieren, maar wel door goed te kijken naar wat ze deden. Chapeau aan UAE voor wat ze voor elkaar hebben gekregen.”

Visma Lease a Bike wil weer beste wielerploeg ter wereld worden

Visma Lease a Bike is op zoek om weer de allerbeste te worden. “Natuurlijk kunnen we nadenken over hoe Pogacar en UAE de details doen, maar het gaat erom dat wij bedenken hoe we nog beter kunnen worden.”

Niet imiteren dus, maar zorgen dat je er weer voorbij geraakt. “Dat is de kern. Het is lastig, maar absoluut ons streven om opnieuw een slag te maken en weer een voorsprong op de andere teams te pakken.”