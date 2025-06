Velen hebben heldere mening over wat Van der Poel zou moeten doen, maar hij doet net het omgekeerde: "Lekker eigenwijs"

Je moet het Mathieu van der Poel wel nageven: hij is best eigenwijs, op een positieve manier. Hij gaat niet zomaar mee met de kudde.

Na zijn valpartij op de mountainbike in Nové Mesto waren er twee strekkingen. Je had analisten die zeiden dat Van der Poel juist vaker aan mountainbiken moet doen, wat zijn wegprogramma bijna niet toelaat. Daarnaast gingen er ook veel stemmen op, voornamelijk op sociale media, die vonden dat hij maar moest stoppen met mountainbiken.

Het switchen tussen de disciplines wordt ook besproken in de podcast Live Slow Ride Fast. "Mathieu van der Poel is lekker eigenwijs met dat mountainbiken", vindt Laurens ten Dam. "Alle stemmen gingen op dat hij ermee moest stoppen, omdat hij bij zijn laatste vier deelnames aan een mountainbikewedstrijd drie keer is gevallen."

Van der Poel paar keer na elkaar tegen de grond

Die valpartijen hebben het beeld van Mathieu van der Poel toch enigszins bijgesteld, want hij wordt vaak beschouwd als een technisch wonder op de fiets. Het is dus helemaal niet zijn gewoonte om vaak te vallen, als je zijn hele carrière als wielrenner bekijkt. Nu gebeurde het in het mountainbiken opvallend genoeg enkele keren na elkaar.

Mathieu van der Poel heeft al laten weten dat hij ondanks de oproep om te stoppen met mountainbiken gewoon door gaat. Ten Dam vindt dat wel prettig. "Hij zegt gewoon dat hij er nog vol voor gaat, en dat is ook zijn goed recht. Hij maakt het immers ook vaak waar." Het bewijst dat Van der Poel inderdaad niet wakker ligt van de mening van anderen.

Van der Poel bewijst zich opnieuw als wegwielrenner

Dat is ook wat Van der Poel zelf liet blijken na alle heisa rond zijn valpartijen. Inmiddels behoort dat weer tot het verleden, want de wegwielrenner Mathieu van der Poel heeft in de Dauphiné alweer hele mooie dingen laten zien.