Vollering deelt nog een ferme steek uit aan Kopecky en co: "Kan ik niets aan veranderen"

Demi Vollering vertrok na vorig seizoen bij SD Worx Protime. De Nederlandse rijdt nu voor het Franse FDJ-Suez.

Demi Vollering vertrok na vorig seizoen bij de ploeg van Lotte Kopecky en dat heeft ze zich tot op heden nog niet beklaagd. Voor haar vertrek liep het niet meer in de ploeg.

“Ik besef dat sommige dingen apart zijn gegaan, maar ik probeer het te laten wat het is. Probeer mezelf de goede jaren voor te houden”, vertelt Vollering in de Tourspecial van Procycling.

Ze is dankbaar voor de mooie jaren die ze in het begin had. “In het laatste seizoen had ik gewild dat het af en toe anders was gelopen, maar daar kan ik niets meer aan veranderen. Ga ik nu met modder gooien, dan zorgt dat alleen maar voor meer negativiteit en dat is niet wat ik wil.”

Vollering had een moeilijk jaar bij SD Worx Protime

Ze beseft dat dit haar hoe dan ook niet verder zal helpen. “Ik kijk vooruit en focus me liever op de toekomst, op de mooie dingen die ik nu behaal en hopelijk nog ga behalen met mijn huidige ploeg en teamgenoten.”

Bij FDJ-Suez is ze de absolute kopvrouw. Dat loopt veel beter voor Vollering. “Het is prettig koersen omdat iedereen weet waar het op staat en zich verantwoordelijk voelt. Ik kan het niet op iemand anders afschuiven. Ook de andere rensters weten precies wat hun taak is”, besluit ze.