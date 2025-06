Zware streep door de rekening voor Soudal-QuickStep: Duidelijkheid over blessure van Louis Vervaeke

In de Dauphiné heeft Louis Vervaeke opgegeven. De trouwe luitenant van Remco Evenepoel deed dat na een valpartij.

Na amper een 60-tal kilometer in de etappe van vandaag tussen Saint-Priest en Mâcon moest Louis Vervaeke van Soudal-QuickStep de strijd helaas staken.

De renner, een belangrijke pion voor Remco Evenepoel in de Dauphiné en de Tour de France, was ten val gekomen. Hij gaf op en overgebracht naar het ziekenhuis. Daar werden de nodige onderzoeken gedaan worden om een diagnose te stellen.

En die is ondertussen binnen: hij liep een breuk van het linkersleutelbeen op, zo meldde men tijdens de live-uitzending op Sporza. Hij wordt overgebracht naar ons land om de behandeling te starten.

Of Vervaeke inzetbaar zal zijn aan de zijde van Evenepoel in de Tour de France is dan ook nog niet geweten op dit moment. Volgens José De Cauwer is het mogelijk dat hij de Tour haalt, maar dan moet alles meezitten.

Het zou een ferme streep door de rekening van de ploeg van Jurgen Foré zijn mocht Vervaeke niet kunnen meedoen aan de Tour. In de Giro d’Italia viel ook Mikel Landa al uit na een valpartij en hij zal wellicht ook de Tour niet kunnen rijden.