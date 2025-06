Forfait voor de Tour de France: zorgen om Michael Matthews

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Michael Matthews zal de Tour de France niet rijden. De Australiër kreeg verontrustend nieuws te horen op een hoogtestage.

Michael Matthews trekt niet naar de Tour de France. De renner van Jayco-AlUla kreeg op hoogtestage symptomen van een longembolie. Er werd meteen beslist om fysieke inspanningen te stoppen.

Wat er precies aan de hand is zal nog duidelijk moeten worden. Voor alle duidelijkheid: hij heeft de symptomen, er is nog geen longembolie vastgesteld bij de renner.

“De toestand van Michael is stabiel”, laat de wielerploeg weten. “Onze medische staf is nu druk bezig met het onderzoeken van een mogelijke oorzaak, om op die manier een veilig en optimaal herstelplan te kunnen opstellen.”

Zolang de onderzoeken lopen keert Matthews niet terug in competitie, zo laat Jayco nog weten. Dit doen ze om alle risico’s op complicaties te vermijden. Het forfait voor de Tour is dan ook een logische beslissing.

Matthews reed zijn laatste koers dit jaar op 1 mei. Hij was toen de beste in de Eschborn-Frankfurt. Hoelang alle onderzoeken zullen duren is momenteel niet geweten.