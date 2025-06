Het nieuwe, grote wapen van Visma Lease a Bike: "We zullen het gebruiken in de Tour de France"

Visma Lease a Bike blijft werken aan technologische vernieuwingen. Richting de Tour de France zou er een nieuw wondermiddel zijn.

Visma Lease a bike heeft van de UCI de goedkeuring gekregen om de VitalPro breath sensor van het merk Tymewear te gebruiken in de koers. Dit nieuwe snufje zou een gouden uitvinding kunnen zijn die de ploeg van Wout van Aert en co opnieuw een stevige voorsprong kan geven op de concurrentie.

De ademsensor geeft enorm nauwkeurige inzichten op inspanningen, maar dan buiten het testlab. Daar worden immers de echte inspanningen geleverd, met ook zicht op hoe een renner mentaal afziet.

“Het meten van ventilatie in het veld, op de meest nauwkeurige manier mogelijk, geeft ons enorme lessen op hoe het lichaam omgaat met inspanningen in competitie”, aldus Mathieu Heijboer, Head of Performance, aan Velo.

Visma Lease a Bike trekt met revolutionaire ademsensor naar Tour de France

“Dit zijn inspanningen die niet nagebootst kunnen worden in trainingen of een lab. Het zal onze training optimaliseren en onze race-strategieën verbeteren.”

In de jaren ‘70 werden de eerste hartslagmeters in de koers gebruikt en die zijn ondertussen van cruciaal belang geworden. Bij Tymewear verwachten ze dat de ademsensor voor een even grote revolutie zal zorgen.

“We zullen het zeker in competitie gebruiken, maar alleen voor datacollectie en leren”, gaat Heijboer verder. “Er is op dit gebied nog veel te leren. In de Tour de France zullen we het ook gebruiken, maar met geen andere doelstelling als met andere competities.”