Is het einde van hun carrière in zicht? Michel Wuyts zegt hoelang Van Aert en Van der Poel zullen koersen

Wout van Aert en Mathieu van der Poel zijn haast een onafscheidelijk duo geworden. De twee hebben onnoemelijk vaak het tegen elkaar moeten opnemen.

Wie Wout van Aert zegt, zet er in één adem ook Mathieu van der Poel bij. De twee toprenners vochten in het verleden al heel wat battles tegen elkaar uit in de koers.

Of het nu in het veldrijden is of tijdens het wegwielrennen, Van der Poel en Van Aert hebben tijdens hun volledige carrière vaak dezelfde doelen voor ogen gehad.

Het zou, zeker voor Wout van Aert, een verademing zijn mocht de ander op wielerpensioen gaan, maar zoals de kaarten nu liggen is dat zeker nog niet voor meteen.

Van Aert en Van der Poel zullen nog een heel eind koersen

Ook wieleranalist Michel Wuyts ziet Van Aert en Van der Poel nog niet snel een punt zetten achter hun carrière. “Ik zien Van der Poel maar ook Van Aert wel blijven koersen tot na hun 35ste”, vertelt hij in de Tourspecial van Wielerrevue. “Vergeet niet dat er niet meer zoveel gekoerst wordt als vroeger.”

De twee renners kiezen hun doelen zeer specifiek. “De uitputtingsslagen blijven beperkt in aantal in zo'n jaar. De belasting op het lichaam is in de klassiekers en de Tour gigantisch groot dus je kunt ook niet anders tegenwoordig.”