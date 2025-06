Tim Merlier doet er allemaal niet aan mee in de sprint: "Kost me veel meer energie"

Tim Merlier is één van de snelste mannen in het peloton. Zelden of nooit echter wordt hij genoemd als het om incidenten in het sprinten gaat.

Tim Merlier heeft ook dit seizoen weer al een hele reeks overwinningen achter zijn naam staan. Misschien is hij wel de snelste man in het peloton, al zijn de meningen daar wellicht verdeeld over.

Wat wel opvalt is dat onze landgenoot nooit betrokken is bij de vuile sprints in het peloton. Hij houdt er niet van om in het zog van een andere topper te zitten.

“Omdat er gevochten wordt voor dat wiel en daar verlies je veel energie mee”, vertelt de Oost-Vlaming heel erg eerlijk in de Tourspecial van Knack.

Tim Merlier is een brave sprinter

Dat is volgens hem allemaal niet nodig. “Ik ben een brave sprinter, maar dat komt ook omdat ik geen energie wil verspillen met kwakken en vechten voor een plaatsje”, zet hij zijn betoog verder.

En er zijn vaak andere toestanden te zien in de etappes voor sprinters. “Ik zie er veel die strijd aangaan in de laatste kilometer. Maar ten eerste heb je dan het risico om tegen het dranghek terecht te komen en ten tweede kost het veel meer energie dan 100 meter in de wind te rijden”, besluit Merlier.