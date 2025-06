Kan Louis Vervaeke nog op tijd genezen voor de Tour? De operatie is achter de rug en de renner heeft er wat over te zeggen

Louis Vervaeke zou niets liever doen dan zich ten volle in te zetten tijdens de Tour voor de ploeg en voor Remco Evenepoel. Het is zeer de vraag of dit mogelijk zou zijn.

Zijn valpartij in de Dauphiné, met een sleutelbeenbreuk tot gevolg, is een serieuze streep door de rekening. In de eerste plaats voor Vervaeke zelf, maar evenzeer voor Remco Evenepoel en heel Soudal Quick-Step. Vervaeke behoort toch tot het kransje klimmers die Evenepoel zo lang mogelijk zouden moeten bijstaan in de Franse bergen.

Vervaeke is inmiddels onder het mes gegaan en heeft gereageerd via Instagram. Dat doet de vader van twee met enkele veelzeggende uitspraken, zoals bijvoorbeeld de eerste zin van zijn boodschap op sociale media: "Shit happens." Soms heb je slechts enkele woorden nodig om een gevoel te omschrijven en dat is hier het geval.

Vervaeke was klaar om zich te bewijzen

Vervaeke doet vervolgens ook nog wel het traject van de laatste weken uit de doeken. "Na een uitstekende hoogtestage was ik klaar om mezelf te bewijzen in de Dauphiné. Het ging goed, tot het niet meer goed ging", verwijst hij naar zijn valpartij. "De operatie aan het sleutelbeen is gisteren in Herentals goed verlopen." Dat is een opsteker.

"Nu is het tijd om te genezen en het lichaam de tijd te geven die het nodig heeft. Hopelijk niet te veel tijd." Die laatste uitspraak verraadt dan weer dat Vervaeke nog altijd de hoop koestert om de selectie voor de Tour de France te halen. Dan zal zijn herstel wel heel goed moeten verlopen. Het wordt duidelijk een race tegen de tijd voor hem.

Soudal Quick-Step heeft fitte ploeg nodig

Remco Evenepoel heeft alvast gereageerd met enkele hartjes. Het zou goed zijn dat de andere klimmers in de ploeg kunnen afwisselen als laatste man voor Evenepoel. Anders komt er te veel druk bij bepaalde renners terecht. Hiervoor heeft Soudal Quick-Step om te beginnen wel een fitte ploeg nodig.