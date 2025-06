Niemand die dit zag aankomen: Remco Evenepoel heeft heel opvallende beslissing genomen voor koninginnenrit in Dauphiné

Remco Evenepoel is overgegaan tot het nemen van een opvallende beslissing voor de koninginnenrit in de Dauphiné. Die staat vandaag namelijk op het programma.

Voor aanvang van die etappe heeft Evenepoel ook tijd vrijgemaakt voor de Belgische pers: hij stond Het Nieuwsblad, VTM en Sporza te woord. De aandachtige kijker weet uiteraard al wat zijn opvallende beslissing is. Op de foto hierboven is te zien dat hij met een witte helm van start ging. Dat werd ook opgemerkt door de aanwezige media.

Als de zon hard zou schijnen op die blinkende gouden helm, die verwijst naar zijn overwinningen op de Olympische Spelen, zou dat Evenepoel toch wat te veel doen transpireren. "Geen gouden helm? Dat is voor de warmte een beetje. Er is veel zon. Dat is de reden hierachter", is Evenepoel hier heel duidelijk over. Net als in België is het in Frankrijk warm genoeg.

Aantal opties om mindere klim Evenepoel te verklaren

Inmiddels heeft Evenepoel ook de cijfers en de beelden uit de eerste bergrit kunnen analyseren. Dezelfde teneur als een dag eerder komt opnieuw naar voren: hij voelde zich goed op de steile klim maar niet op de slotklim. "Ofwel had ik die inspanning in de hitte niet verteerd, ofwel had ik gewoon even een minder moment." Het is één van de twee.

Evenepoel merkte alleszins dat hij minder fris zat. Het was niet enkel op de oplopende stukken dat ik in de problemen kwam. "Op het vlakkere stuk kon ik niet de wattages duwen die ik wilde duwen. Daar reed Lipowitz ook weg. Het is nog te vroeg om finale conclusies te trekken", wil hij eerst nog het verdere verloop van de Dauphiné afwachten.

Plan Evenepoel al deels gelukt

Evenepoel had in elk geval de ambitie om opnieuw te strijden voor de eerste plaatsen en aan de aankomst te zien hoe groot zijn achterstand op Pogacar en Vingegaard was. Het doel was ook een mannetje mee te sturen in de ontsnapping. Dat is alvast gelukt: Valentin Paret-Peintre zit mee in de vlucht.