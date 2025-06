📷 Twijfel bij de rituitslag van Elfstedenronde: was Magnier nu echt sneller dan Philipsen?

Jasper Philipsen heeft de Elfstedenronde niet gewonnen. Hij werd in een millimeterspurt geklopt door Paul Magnier.

Jasper Philipsen heeft opnieuw net naast de overwinning gegrepen in de Elfstedenronde. De Belgische sprinter van Alpecin-Deceuninck leek lange tijd op weg naar de zege, maar werd in de laatste meters nipt geklopt door Paul Magnier van Soudal-QuickStep.

De wedstrijd verliep zoals verwacht: een vroege vlucht probeerde het peloton te verschalken, maar werd uiteindelijk ingerekend. In de slotfase werd alles klaargezet voor een massasprint, waarin Philipsen zich uitstekend positioneerde. Zijn ploegmaats leverden hem perfect af, en hij leek de beste papieren te hebben.

Maar Magnier had nog een ultieme versnelling in de benen en wist Philipsen op de streep te remonteren. Het duurde eventjes, maar de fotofinish leverde de Fransman de zege op. Voor Philipsen is dit een zure nederlaag.

Hij was in topvorm en had zijn zinnen gezet op een nieuwe overwinning in deze Vlaamse eendagskoers. Toch moet hij opnieuw genoegen nemen met een tweede plaats, net als in eerdere wedstrijden dit seizoen.

Voor Magnier daarentegen werd het een droomweekend. Na zijn overwinning in Dwars door het Hageland wist hij nu ook de Elfstedenronde op zijn naam te schrijven. De jonge Fransman toont zich een geduchte concurrent voor de gevestigde sprinters en bevestigt zijn status als rijzende ster.

Was de fotofinishcamera juist geplaatst in de Elfstedenronde?

Er was achteraf de nodige discussie over de positionering van de fotofinishcamera bij de Elfstedenronde. Op een zijaanzicht leek Jasper Philipsen de sprint te winnen, maar de officiële finishfoto wees Paul Magnier als winnaar aan.

Dit leidde tot vragen over de correcte plaatsing van de camera en of het beeld volledig accuraat was, zo meldt Het Laatste Nieuws. Een spannend moment dat de controverse rond de uitslag alleen maar vergrootte!