"Bangelijk goed": Ruben Van Gucht steekt zijn blijdschap niet weg en is trots op zichzelf

Ruben Van Gucht is één van de grootste bon vivants in ons land. En daar is het sportanker zelf ontzettend trots op.

Hoe ongepast heel wat mensen de levensstijl van Ruben Van Gucht ook vinden, de sportjournalist zou zelf eigenlijk niets veranderen aan hoe hij zijn leven tot op vandaag geleefd heeft. “Alle tegenslagen zijn leerrijk geweest en hebben mij één van de schoonste cadeaus gegeven: mijn relativeringsvermogen. Mijn leven is al enorm boeiend geweest. En gevarieerd”, vertelt hij aan NINA. Van Gucht heeft de wens om heel erg oud te worden, maar mocht het nu binnenkort stoppen, dan zou hij daar ook mee kunnen omgaan. “Dan heb ik echt bangelijk goed geleefd. Elke week denk ik wel een paar keer: dat ik dit allemaal mag meemaken, zeg, zo plezant.” Wacht niet tot je pensioen om te genieten van het leven Van Gucht vindt dat hij op elk moment de top van zijn leven aan het bereiken is. “En ik ben er honderd procent zeker van dat ik die top elke dag bewust ga meemaken. Ik neem niets for granted.” De presentator heeft een duidelijke tip voor alles en iedereen. “Ik vind het altijd jammer dat mensen pas op hun pensioenleeftijd het licht zien. Dat is te laat, naar mijn gevoel. Want je hebt misschien al fysieke beperkingen, of er zijn andere verplichtingen.”