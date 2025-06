Is hij arrogant of zelfzeker? Ontdek waarom roddels geen invloed hebben op Ruben Van Gucht

Ruben Van Gucht is één van die persoonlijkheden waar iedereen wel een mening over heeft. Hij is alleszins niet van plan om te veranderen.

Dat laat hij weten in een interview in Nina. Ruben Van Gucht is het type persoon die zelfzeker in het leven staat. Die zelfzekerheid wordt mogelijk wel eens verkeerd geïnterpreteerd als arrogantie. Van Gucht beseft het maar al te goed dat bepaalde mensen hem een arrogante kerel vinden. Dat steekt hij niet onder stoelen of banken.

"Ik ben me ervan bewust dat die mening gevormd wordt, maar heel weinig mensen hebben het lef om eens op een rustige manier tegen mij te komen zeggen waarom ze dat vinden. Het maakt allemaal deel uit van 'achterklap'. In de lagere school wordt dat bestraft als pestgedrag", vergelijkt hij het met een kind dat gepest wordt.

Geroddel interesseert Van Gucht niet

"Niet dat ik mij gepest voel, voor allle duidelijkheid", onderstreept Van Gucht. "Ik ben gewoon iemand die zich daar zelf nauwelijks mee bezighoudt. Het interesseert mij niet om over andere mensen te babbelen. Maar ja, dat die term op mij wordt geplakt, besef ik." Er zit voor de sportpresentator van de VRT weinig anders op dan hiermee te leven.

Van Gucht is in elk geval van plan om te blijven wie hij is. "Ik ben er totaal niet mee bezig om dat te veranderen. Ik voel me gewoon goed in mijn vel. Als mensen dat arrogant vinden? Goed voor hen. Maar het feit dat ze zich die mening vormen zonder me te kennen of met me gesproken te hebben, getuigt vooral van heel veel arrogantie."

Van Gucht weet wie een goed beeld van hem heeft

Voor de commentator van het vrouwenwielrennen is het veel belangrijk wat zijn naasten en vrienden van hem vinden. "Er zijn genoeg mensen die me goed kennen en die een veel juister beeld van me hebben", besluit hij.