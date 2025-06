Niet ten koste van alles: Kopecky zegt waar ze zelf op de rem gaat staan in voorbereiding op de Tour

Lotte Kopecky is dit seizoen een andere renster dan de voorbije jaren. En dat omwille van één doel: de Tour de France Femmes winnen.

Waar Lotte Kopecky vroeger het liefst elk weekend aan de start van koersen stond, kiest ze nu bewust voor een soberder programma. Alles staat in het teken van één doel: top zijn in de Tour de France Femmes.

Die koers, die ze twee jaar geleden als tweede afsloot, is dit jaar haar absolute prioriteit. En dat vraagt offers, zowel op mentaal, fysiek en emotioneel vlak.

“Het is een jaar met niet heel veel competitie, kwaliteit in plaats van kwantiteit”, vertelt onze landgenoot in de Tourspecial van Procycling. “Voor een competitiebeest als ik is dat best moeilijk, maar het is wel de juiste keuze.”

De bedoeling is om zo fris mogelijk aan de start van de Tour te komen. “We hebben de data en de wattages per kilogram bekeken van de beklimmingen die ik de afgelopen jaren heb gedaan. Daardoor weten we wat mijn minimale gewicht moet zijn om dag na dag de cols te kunnen verteren.”

Lotte Kopecky kiest voor nieuwe aanpak om Tour de France te winnen

Al wil ze daar ook niet te ver in gaan, zo laat ze zelf nog weten. “Het is zeker niet de bedoeling om onder dat streefgewicht te komen. Ik wil niet de rest van mijn carrière hypothekeren door daar te veel risico's in te nemen.”

Die woorden tonen niet alleen haar toewijding, maar ook haar maturiteit. Kopecky is niet langer enkel de explosieve klassiekerspecialisten ze transformeert zich tot een complete klassementsrenster. Haar voorbereiding is minutieus: stages in Spanje, verkenningen van het Tourparcours met haar SD Worx-ploeggenoten, en een doorgedreven focus op voeding, herstel en mentale rust.

Wat we deze zomer zullen zien, is niet zomaar een renster in vorm. Het is het resultaat van een transformatie die haar gevaarlijk dan ooit moet maken, op terrein waar niemand het eigenlijk verwacht had.