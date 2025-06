Ruben Van Gucht zegt wat de grootste tegenslagen in zijn leven waren: "Heeft er fel ingehakt"

Ruben Van Gucht is niet meer weg te denken uit de media. En dat gaat lang niet alleen over zijn journalistiek werk.

Ruben Van Gucht is sportjournalist, maar het zijn vooral de uitlatingen over zijn liederlijke liefdesleven die hem bij het grote publiek als persoon bekendmaken.

Toch is Van Gucht ook een mens met het hart op de juiste plaats. Dat laat hij meer dan ooit blijken in een interview met het magazine NINA, waar onder andere ook de grootste tegenslagen uit zijn leven aan bod komen.

Daarvoor blikt hij terug op onomkeerbare gebeurtenissen. “Het overlijden van mijn grootouders, lang geleden”, klinkt het. “We woonden in dezelfde straat, op de boerenbuiten, en alle neven en nichten kwamen bij hen samen om te spelen.”

Hond van Ruben Van Gucht werd vergiftigd

De onbezorgdheid daarvan typeerde eigenlijk zijn jeugd en had ook zijn gevolgen voor hoe hij nu in het leven staat. “Dat ‘pluk de dag’-gehalte heeft zich doorgetrokken in de manier waarop ik in het leven sta.”

En er is nog iets wat hem erg geraakt heeft. “Wat er ook fel heeft ingehakt, is de dood van mijn eerste hond. Je ziet hier vandaag hoé graag ik honden zie, hè. Wel, mijn eerste ridgeback is vergiftigd en op een paar uur tijd gestorven.”

Van die traumatische ervaring heeft Van Gucht heel erg afgezien. “Maar alles daarnaast? Dat blijft niet hangen. Ik kan niets bedenken waar ik dagen na elkaar ongelukkig van heb rondgelopen”, besluit hij.