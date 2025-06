Tom Boonen krijgt de volle laag: "Ik wil niks meer te maken hebben met hem"

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Wielerlegende Eddy Merckx wordt dinsdag 80 jaar oud. Voor die verjaardag staat hij overal breed in de kijker.

Eddy Merckx is de beste wielrenner aller tijden. In de verjaardagsinterviews blijft hij bijzonder rustig onder alles wat hij gevraagd wordt, maar één ding maakt hem heel erg boos.

Merckx kan het immers niet meer vinden met Tom Boonen, zo maakt hij heel erg duidelijk in een interview met HUMO over alles wat hij meemaakte tijdens en na zijn carrière.

“Ik wil niks te maken hebben met Boonen”, is Merckx overduidelijk over die andere Belgische renner waar iedereen nochtans bijzonder positief over lijkt te zijn.

Tom Boonen was niet blij met fietsframe van Eddy Merckx

Maar dat is zonder Merckx gerekend en blijkbaar heeft hij zijn redenen om boos te zijn op Boonen. “Hij fietste bij Quickstep-Innergetic toen wij voor hem een speciaal frame uit carbon hebben gemaakt.”

Boonen zou niet tevreden geweest zijn. “Dat heeft me veel geld gekost. Maar hij probeerde me zwart te maken: ‘Nog nooit zo’n slechte fietsen gehad als die van Merckx,’ zei hij. Dan heb je afgedaan bij mij”, besluit Merckx.