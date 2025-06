Wuyts ziet vervelende karaktertrek bij Adrie van der Poel: "Bij Mathieu nog niet ontdekt"

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Michel Wuyts is van vele wielerwatertjes thuis. In het verleden werkte hij als commentator zelfs samen met Adrie van der Poel.

Adrie van der Poel reed zelf een indrukwekkende carrière bij elkaar, maar hij is op dit moment bij het grote publiek vooral bekend als de vader van Mathieu van der Poel.

Met die laatste kan Michel Wuyts het heel goed vinden. “Mij moet je niet vertellen dat Van der Poel een formidabele vent is met een minzaam karakter”, klinkt het in de Tourspecial van Wielerrevue.

“Dat weet ik al veel langer. In onderlinge gesprekken die ik met hem voerde heb ik altijd een vlotter gevoel gehad dan met om het even wie”, is Wuyts heel erg duidelijk.

Vader Adrie van der Poel zit met zekere wrangheid

In het verleden werkte Wuyts ook samen met vader Adrie voor televisie. De twee gaven samen nog commentaar bij wielerwedstrijden, maar dat stopte heel erg plots.

“Toen zijn zoon aan de top kwam liep dat met Adrie stroever. Want als commentator zit je er ook weleens naast en dan liet Adrie niet na om de bal terug te kaatsen”, gaat Wuyts verder.

Hij werd geconfronteerd met een vervelende karaktertrek van vader Van der Poel. “Bij Adrie zit er een vorm van wrangheid in zijn karakter. Iets dat ik bij Mathieu nog niet ontdekt heb”, besluit Wuyts.