"Al sinds ik klein ben": Probleem nekt Evenepoel in de Dauphiné, ook zorgen voor de Tour?

Geen podiumplaats voor Remco Evenepoel in de Dauphiné, hij moest tevreden zijn met plaats vier. En dat op ruime achterstand van Tadej Pogacar en Jonas Vingegaard.

Remco Evenepoel moest op acht ritten in de Dauphiné ruim vier minuten toegeven op Tadej Pogacar en dat terwijl hij in de tijdrit toch 48 seconden sneller was. Ook het verschil met Vingegaard was meer dan drie minuten.

De derde plaats was dan weer voor de Duitser Florian Lipowitz, die ook anderhalve minuut voor Evenepoel eindigde. Al onthulde de dubbele olympische kampioen wel dat hij kampte met een probleem tijdens de Dauphiné.

Pollen nekken Evenepoel in de Dauphiné

"Ik heb al last van pollen sinds ik klein ben", zei Evenepoel bij HLN. Als kind heb ik zelfs zware astma-aanvallen gehad." Evenepoel heeft er medicatie voor, maar heeft nu al voor het tweede jaar op rij last tijdens de Dauphiné.

Dat begint eerst in zijn neus en zakt dan naar de luchtwegen. Evenepoel krijgt er overal slijmen door, waardoor alles vast begint te zitten. Dat Soudal Quick-Step veel in hotels moest slapen met tapijten, was ook niet bevorderlijk.

"Ik hoop dat het pollengehalte minder hoog zal zijn in de Tour." Vorig jaar had Evenepoel er duidelijk minder last van tijdens de Tour, toen werd hij derde. Dat lijkt ook dit jaar het hoogst haalbare te zijn.