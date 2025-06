Geen gele trui voor Merlier in eerste rit van de Tour? Zijn grote probleem wordt plots blootgelegd

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Tim Merlier test deze week nog eens zijn sprintersbenen in de Baloise Belgium Tour. Over zo'n drie weken wil hij namelijk toeslaan in de eerste etappe van de Tour.

Voor het eerst sinds 2020 maken de sprinters nog eens kans op de eerste gele trui in de Tour. Tim Merlier komt na zijn eerste deelname in 2021 ook eindelijk nog eens aan de start van de Tour en is een grote kanshebber op de gele trui.

Merlier zal dan wel onder meer Jonathan Milan en Jasper Philipsen moeten kloppen. Maar Merlier is aan het begin van een grote ronde bijna altijd goed voor een ritzege. Vorig jaar won hij meteen de eerste rit voor de sprinters in de Giro.

Ook in de Giro van 2021 en de Tour van dat jaar, won Merlier snel een etappe. Toch vreest Frank Hoste dat het dit jaar een pak moeilijker zal worden voor Merlier in de Tour. "Ik wil hem niet afbreken, want ik vind Merlier een topsprinter", zegt hij bij Derailleur.

Merlier heeft enkel Van Lerberghe

"Maar de laatste jaren zagen we toch hoe belangrijk de lead-out is geworden. En de lead-out bij Lidl-Trek voor Jonathan Milan schat ik toch een stuk hoger in dan die van Soudal Quick-Step voor Merlier", gaat Hoste verder.

"Hij heeft Van Lerberghe, maar verder niemand. Want Merlier is ook iemand die ruimte moet hebben. Als hij ergens tussen zit, houdt hij zijn benen stil en is het gedaan. Maar als hij een boulevard voor zich heeft, is het zelfs op 250 meter van de streep bingo."