Geen Pogacar in Zwitserland en dus weer problemen bij UAE: ploegmaats scherp voor elkaar

In de Dauphiné domineerde Tadej Pogacar, maar in de Ronde van Zwitserland loopt het opnieuw stroef voor UAE Team Emirates-XRG. Van samenwerking lijkt opnieuw weinig sprake te zijn.

Als Tadej Pogacar aan de start staat bij UAE Team Emirates-XRG is het duidelijk wie de kopman is en wie de knechten. In de koersen waar de Sloveen niet is, ruikt iedereen bij de ploeg uit de Emiraten zijn kans.

Niemand lijkt dan voor elkaar te willen rijden. In de Giro leken McNulty en Ayuso meer bezig met hun eigen klassement dan dat van roze trui Del Toro. En dat keerde zich tegen de ploeg in de voorlaatste rit van de Giro.

In de Ronde van Zwitserland had UAE met Joao Almeida vooraf de topfavoriet. Maar in de eerste rit liet de ploeg een vlucht van zo'n 25 renners wegrijden met daarbij onder meer Vauquelin, Grégoire en O'Connor. Zijn pakten meer dan twee minuten op Almeida.

Bjerg begrijpt aanval Christen niet

In rit twee viel Jan Christen aan op zo'n 3 kilometer van de streep, in de slotkilometer werd hij weer gegrepen. Ploegmaat Mikkel Bjerg was echter kritisch. "Goed om te zien dat hij na zijn val (in de eerste rit, nvdr.) goede benen heeft. Jammer dat hij het team niet wil helpen met die benen", zei op de Deense tv.

Alles zou weer bijgelegd zijn, maar bij UAE wisten ze niet dat Christen zou aanvallen, terwijl Bjerg Morgado voorin hield voor de sprint. Hij kwam er echter niet aan te pas en werd pas 19de. De tactiek van UAE stond duidelijk weer niet op punt.