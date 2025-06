Kalender X2O Badkamers Trofee bekendgemaakt: legendarische cross keert na 17 jaar terug

De organisatie van de X2O Badkamers Trofee heeft zijn kalender voor deze winter bekendgemaakt. Twee manches vallen daarbij op.

Het wegseizoen is nog volop aan de gang met in juli de Tour, maar in het veldrijden zijn de voorbereidingen voor volgend seizoen al aan de gang. De Wereldbeker kondigde in februari al zijn kalender aan.

Daar keren met Tabor, Flamanville en Koksijde drie oude bekenden terug. Koksijde behoorde de voorbije drie seizoenen tot de X2O Badkamers Trofee, dat dus op zoek moest naar een vervanger.

Een van opvallende nieuwkomers op de kalender is Hofstade op 22 december. Sinds 2008 werd er geen cross meer georganiseerd, in 2004 vond daar nog het Belgische kampioenschap veldrijden plaats.

Ook Loenhout keert terug naar de X2O Badkamers Trofee en vervangt Herentals op de kalender. De voorbije drie seizoenen was Loenhout een losse cross en behoorde het tot de Exact Cross, nu keert ze dus terug naar de X2O Badkamers Trofee.

Programma X2O Badkamers Trofee 2025-2026

1 november 2025 – Koppenbergcross, Oudenaarde

2 november 2025 – Rapencross, Lokeren

16 november 2025 – Flandriencross, Hamme

22 november 2025 – Plage Coss, Hofstade

29 december 2025 – Azencross, Loenhout

1 januari 2026 – GP Sven Nys, Baal

8 februari 2026 – Krawatencross, Lille

15 februari 2026 – Brussels Universities Cross, Brussel