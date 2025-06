Niet onklopbaar in de Tour? Tadej Pogacar weet waar zijn zwakke plek ligt

Tadej Pogacar heeft met overmacht de Dauphiné gewonnen. De Sloveen weet wel dat hij nog een groot werkpunt heeft dat hij moet wegwerken voor de start van de Tour.

Zijn 100ste profoverwinning zal voor tijdens de Tour zijn, maar met drie ritzeges en de eindzege heeft Tadej Pogacar wel stevig huisgehouden in de Dauphiné. De Sloveen vulde zo nog een gaatje op in zijn palmares.

"Ik was hier eerder al in 2020 tijdens corona. Het was toen een van de zwaarste wedstrijden die ik al had gereden. Daarna ben ik hier nooit teruggekeerd, maar om hier nu te kunnen winnen, maakt me enorm trots", zei Pogacar achteraf.

Het zijn nog zo'n drie weken voor de start van de Tour in Rijsel en Pogacar zal nog wat beter proberen te worden op hoogtestage. Hij trekt naar Isola 2000, zal dan enkele dagen thuis zijn en daarna begint de Tour al.

Pogacar moet werken aan zijn tijdrit

"Er moet niet heel veel meer bijgeschaafd worden. Ik moet mijn rust nemen na deze mooie week en misschien nog wat aan mijn tijdrit werken." Dat was de enige zwakke plek van de Sloveen tijdens de Dauphiné.

Pogacar verloor maar liefst 48 seconden op Remco Evenepoel en 20 seconden op Jonas Vingegaard en dat op een tijdrit van amper 17 kilometer. Op dag vijf van de Tour staat een tijdrit van 33 kilometer op het programma.