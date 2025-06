Philippe Gilbert niet te spreken over wat Tadej Pogacar deed tijdens de Dauphiné

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Tadej Pogacar won drie ritten en het eindklassement in de Dauphiné. Toch is Philippe Gilbert kritische voor de wereldkampioen.

Behalve in de tijdrit toonde Tadej Pogacar geen moment van zwakte in de Dauphiné. De wereldkampioen was vooral bergop heer en meester, Jonas Vingegaard kon hem geen enkele keer uit het wiel rijden.

Met zijn drie ritzeges, de eindzege en de groene puntentrui maakte Pogacar een duidelijk statement enkele weken voor de start van de Tour. Maar Philippe Gilbert was ook kritisch voor wat Pogacar deed in de Dauphiné.

Pogacar niet nederig voor tegenstanders volgens Gilbert

"Enkele weken voor de Tour maakt Tadej Pogacar misschien wel de eerste fout van zijn carrière, door zich niet nederig op te stellen tegenover zijn tegenstanders", zegt hij op zijn sociale media. "Dat is een fout van een nog altijd jonge renner, maar het valt zeker goed te maken."

"Ik weet zeker dat hij zich snel weer normaal zal gedragen en dat zijn positieve imago terug zal keren." Waar Gilbert precies op doelt, maakt hij niet duidelijk. Al zei Pogacar wel een aantal opvallende zaken.

Zo zei hij na zijn ritzege in Combloux dat hij zo snel mogelijk aan de aankomst wilde zijn om zijn verloofde Urska Zigart te zien koersen in de Ronde van Zwitserland. En zaterdag zei Pogacar dat hij in de slotfase al uitbolde, waardoor het verschil met Vingegaard beperkt bleef.