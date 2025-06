Problemen voor de Tour? Roglic doet opvallende bekentenis drie weken na opgave in de Giro

Na een vierde valpartij moest Primoz Roglic eind mei de Giro verlaten. De Sloveen is zich nu aan het voorbereiden op de Tour.

Geen tweede eindzege in de Giro, maar wel een vijfde opgave in zijn laatste negen grote rondes. Primoz Roglic ging opnieuw te veel tegen de grond in de Giro en moest in de 16de etappe de strijd staken.

Hij stond op dat moment al op de tiende plaats in het klassement, op bijna vier minuten van toenmalig leider Isaac Del Toro. De Sloveen wist toen al dat hij de Giro niet zou winnen en moest de strijd staken.

Roglic moest antibioticakuur volgen

Enkele valpartijen hadden er stevig ingehakt bij de Sloveen, dat laat hij ook blijken op zijn sociale media. Daar onthult Roglic dat hij een antibioticakuur achter de rug heeft en weer aan het trainen is in de Alpen.

Met nog drie weken voor de start van de Tour heeft Roglic nog tijd om zich klaar te stomen, maar ideaal is het allemaal niet. Met Pogacar, Vingegaard en Evenepoel is de concurrentie voor het podium ook bijzonder groot.

Bij zijn vorige drie deelnames aan de Tour (2021, 2022 en 2024) moest Roglic telkens opgeven door valpartijen. Doet Red Bull-BORA-hansgrohe er toch maar goed aan om Florian Lipowitz achter de hand te houden voor als het opnieuw misloopt met Roglic?