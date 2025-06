Tadej Pogacar verklapt grapje van Jonas Vingegaard tijdens slotrit van de Dauphiné

Jonas Vingegaard probeerde in de slotrit de Dauphiné nog naar zich toe te trekken, maar dat lukte niet. De Deen leek er zich snel bij neer te leggen met ook al een grapje onderweg.

Met vijf tweede plaatsen op acht ritten reed Jonas Vingegaard een uitstekende Dauphiné, maar toch moest hij de eindzege laten aan Tadej Pogacar. De Sloveen won met 59 seconden voorsprong op Vingegaard.

Toch probeerde Vingegaard ook in de slotrit nog om de eindzege te pakken. Pogacar zat meteen op het wiel, een verschil kwam er niet meer tussen de twee rivalen. Daarvoor was de etappe niet lastig genoeg.

Grapje van Vingegaard in slotrit Dauphiné

Vingegaard legde zich neer bij zijn tweede plaats in het eindklassement en er kon ook al een grapje af bij de Deen onderwerg. Op zijn persconferentie verklapte Pogacar ook wat dat grapje dan was.

"Op een kilometer of zes van de top reden we voorbij een bord waarop stond dat de pas ‘fermé’ was. Jonas grapte dat het wel heel spijtig was dat we niet naar boven konden", citeerde HLN de wereldkampioen.

Het is tekenend voor de nieuwe verstandhouding die er lijkt te zijn tussen Pogacar en Vingegaard, zoals ook José De Cauwer al opmerkte. Niet dat ze vrienden zijn, maar het respect en de waardering voor elkaar is er wel steeds meer.