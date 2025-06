De Cauwer stelt iets opmerkelijk vast over verstandhouding tussen rivalen Pogacar en Vingegaard

Tadej Pogacar heeft in de Dauphiné opnieuw duidelijk gemaakt dat hij de grote topfavoriet is voor de Tour. Al zag José De Cauwer wel iets opmerkelijk over de verstandhouding met Jonas Vingegaard.

Door het verschil van twee bonificatieseconden in de slotrit bracht Jonas Vingegaard het verschil in het eindklassement nog terug tot 59 seconden met Tadej Pogacar. Maar in realiteit was het verschil tussen de twee veel groter.

Zowel in de zesde als in de zevende rit reed Pogacar met gemak weg van Vingegaard. Enkel in de tijdrit toonde Pogacar zich kwetsbaar, de Sloveen verloor daar net geen halve minuut op zijn Deense concurrent.

Hoe beleefde José De Cauwer de strijd tussen de Pogacar en Vingegaard? "Het enige dat me bijblijft van het verhaal tussen die twee, is de hele korte periode dat Vingegaard een poging doet om Pogacar te volgen. Het lijkt zelfs of het geen poging is", zegt hij bij Sporza.

Andere verstandhouding tussen Pogacar en Vingegaard

Volgens De Cauwer moet er al een versmachting op voorhand gebeurd zijn, waardoor Vingegaard snel naar zijn eigen tempo moet overschakelen. Maar er viel De Cauwer ook nog iets anders op de voorbije week.

Namelijk de andere verstandhouding tussen Pogacar en Vingegaard. "Ik ga niet zeggen dat het vrienden zijn, maar ze bekampen elkaar in de koers en nadien kan er een blik van waardering af."