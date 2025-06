Wint Remco Evenepoel de Tour? José De Cauwer zegt hoe het tóch kan

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Remco Evenepoel moest in de Dauphiné zijn meerdere erkennen in Tadej Pogacar en Jonas Vingegaard. Toch ziet José De Cauwer nog mogelijkheden om de Tour te winnen.

Het verschil met Tadej Pogacar in de Dauphiné was meer dan vier minuten, op Jonas Vingegaard moest Remco Evenepoel meer dan drie minuten toegeven. De dubbele olympische kampioen heeft duidelijk nog werk voor de Tour.

In de tijdrit kon hij wel uitpakken en zette hij Vingegaard en Pogacar op stevige achterstand. In de vijfde etappe van de Tour staat een tijdrit van 33 kilometer op het programma, waar Evenepoel de gele trui kan veroveren.

Kan Evenepoel toch de Tour winnen?

En wie weet wat er dan allemaal kan voor Evenepoel, want in de eerste week van de Tour schuilt er heel wat gevaar. Ook Pogacar en Vingegaard kunnen pech kennen onderweg en hun Tour in het water zien vallen.

"De koers moet nog wel gereden worden en wordt niet altijd bergop en in de moeilijkste omstandigheden beslist", zegt De Cauwer bij Sporza. "Onderweg kan er ook van alles gebeuren."

Dat Evenepoel mogelijk bergop heel wat tijd kan verliezen, is volgens De Cauwer geen ramp. "Ja jongens, stel je voor dat je bergop en in de tijdrit de beste bent. Dan is het niet moeilijk", besluit hij nog.