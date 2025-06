Wordt pollenallergie van Evenepoel een probleem? Arts zegt of hij moet vrezen voor de Tour

Remco Evenepoel had voor het tweede jaar op rij last van een pollenallergie tijdens de Dauphiné. Bondsarts Kris Van der Mieren weet hoe dat op te lossen is.

Zo'n drie op de tien Belgen zouden lijden aan een pollenallergie, maar vaak komt die allergie pas aan het licht tijdens een intensieve sportprestatie. Voor iemand als Remco Evenepoel is zo'n allergie bijzonder vervelend. De luchtwegen raken geïrriteerd en zo kunnen ze zich dan ook minder goed openen. Daardoor stroomt er minder lucht door de luchtwegen en kan er ook minder zuurstof naar de longen en de spieren gaan. Wie op topniveau koerst en last heeft van zo'n pollenallergie, zal gegarandeerd moeten lossen en onder zijn niveau rijden. Volgens bondsarts Kris Van der Mieren zijn er wel oplossingen voor zo'n pollenallergie. Evenepoel kan medicijnen nemen "Dat kan met antihistaminica, die de vrijgekomen histamine afremmen, of met inhalatiemedicatie zoals puffers. Beide zijn toegestaan door het Wereldantidopingagentschap (WADA), en worden frequent gebruikt in het peloton", zegt hij bij HLN. Voor Evenepoel zou zo'n allergie geen rem mogen zijn op zijn prestaties. De ploeg weet nu wat er aan de hand is en kan daarop gaan anticiperen. "Met een combinatie van de juiste diagnose en preventieve behandeling kan dit zeker onder controle gehouden worden."