📷 Visma-Lease a Bike beschouwt ploegmaat Wout van Aert als groot talent: om deze reden doet hij denken aan Tadej Pogacar

Elke vergelijking met Tadej Pogacar is mooi meegenomen. Bij een ploegmaat van Wout van Aert gaat het voorlopig enkel om de looks.

We weten allemaal waar we Tadej Pogacar aan kunnen herkennen. Dat kan in de eerste plaats door het meest frisse kopje uit het peloton op te zoeken. De verbazing is vaak groot hoe fris Pogacar er nog uitziet na een lange en zware koers. Op persconferenties na een gewonnen wedstrijd krijgt de Sloveen daar al wel eens vragen over.

Een tweede typisch kenmerk van de Pogacar-look zijn de paar plukjes haar die uit zijn helm steken. Als je die twee zaken naast elkaar legt en naar de deelnemers van de Giro Next Gen kijkt, kom je tot de conclusie dat Jørgen Nordhagen de 'nieuwe Pogacar' is. Het Nieuwsblad wijst er terecht op hoe erg Nordhagen op Pogacar lijkt.

Laatste seizoen in opleidingsploeg voor Nordhagen

Op basis van de foto bovenaan dit artikel kunt u zelf oordelen. Het is natuurlijk niet omdat hij op Pogacar lijkt dat het talent van Visma-Lease a Bike ook even hard kan fietsen. Het is wel zo dat de 20-jarige Noor ook een grote toekomst voorspeld wordt. Hij is momenteel bezig aan zijn laatste jaar bij het Development Team van Visma-Lease a Bike.

Vanaf volgend jaar is Nordhagen ook één van de profs uit de hoofdmacht. Begin dit jaar pronkte hij al fier op de ploegenvoorstelling naast Wout van Aert. Die mag hij echt wel een ploegmaat noemen, want Nordhagen heeft al koersen gereden waar Van Aert ook voor in aanmerking zou komen, zoals Milaan-Sanremo en de Strade Bianche.

Nordhagen kanshebber in Giro Next Gen

In de Giro Next Gen is Nordhagen één van de kanshebbers op de eindzege en dus een concurrent van de Belg Jarno Widar. Nordhagen werd vijfde in de openingstijdrit. Ook de etappe van vandaag is een belangrijke afspraak.