Bakelants ergert zich aan ploegleiding Soudal Quick-Step: ex-renner vindt Evenepoel ook geen kandidaat-Tourwinnaar

Jan Bakelants is glashelder: Remco Evenepoel is voor hem geen kandidaat-Tourwinnaar. De ex-renner vindt dat ook helemaal niet erg. Voor hem is de communicatie van de ploegleiding kwalijker.

Jan Bakelants schat in Het Laatste Nieuws de Tour-kansen van Remco Evenepoel in. De voormalige wielrenner moet zich hiervoor ook grotendeels baseren op de Dauphiné. Evenepoel eindigde vierde in de rittenkoers en kwam in het hooggebergte niet in de buurt van Vingegaard, laat staan van Pogacar. Bakelants besluit dan ook dat er geen wonderen zijn.

"Remco is op dit moment geen kandidaat-winnaar in de Tour", stelt Bakelants. "De kloof met Vingegaard en Pogacar lijkt zelfs nog groter te zijn in vergelijking met vorig jaar. Is dat erg? Totaal niet." Het is totaal geen schande om het hoofd te moeten buigen voor die twee kleppers. Tenslotte hebben ze beiden de Tour al meer dan één keer gewonnen.

Bakelants vindt dat Soudal Quick-Step probeert te sussen

Bakelants acht die groter wordende kloof een feit en vindt dat Soudal Quick-Step dat ook moet kunnen toegeven. "Ik kan mij wel een beetje ergeren aan de manier waarop zijn ploegleiding dat probeert te sussen à la Roberto Martinez." Een verwijzing naar de ex-bondscoach van de Rode Duivels die bekend stond om zijn overdreven optimisme.

"De grens tussen 'trust the process' en naïviteit is vaak heel erg dun. Er is niks mis met het feit om nu al de witte vlag te hijsen over winst in de Tour. Eigelijk deed zijn ploegleiding dat de voorbije winter al." Bakelants doelt hiermee op het selecteren van Merlier en Van Lerberghe. Soudal Quick-Step wil zo de kansen op een ritzege vergroten.

Bakelants zeker dat Evenepoel derde beste klimmer zal zijn

Bakelants is desondanks wel zeker dat Evenepoel zich in de Tour de derde beste klimmer zal tonen, aangezien de langere bergritten hem beter liggen dan het explosieve werk uit de Dauphiné. Misschien komt Remco zelfs dicht in de buurt van Vingegaard, maar aan de Tourzege moet hij volgens 'Bakie' niet denken.