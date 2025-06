Bakelants lovend wanneer nodig, maar is ook erg hard voor enkele renners: "Straks komen Van Aert en Benoot er nog bij"

Jan Bakelants denkt dat Visma-Lease a Bike er blij om zal zijn als Van Aert en Benoot in de Tour hun steentje kunnen bijdragen. Enkele renners van de ploeg blonken niet uit in de Dauphiné.

Eigenlijk is er bij alle ploegen van de grootste podiumkandidaten voor de Tour de France nog werk aan de winkel. De situatie bij de ploeg van Evenepoel is bekend. Jan Bakelants haalt in HLN aan dat het werk van Sivakov voor Pogacar in de Dauphiné beter kon. Ook bij Visma-Lease a Bike is het een gemengd beeld volgens de Belg.

"Misschien had Visma-Lease a Bike het beste collectief van deze Dauphiné, en straks komen er ook nog Wout van Aert, Tiesj Benoot en Simon Yates bij, maar ook Pogacar krijgt straks nog versterking van João Almeida, Adam Yates en co." We mogen ervan uitgaan dat Visma-Lease a Bike en UAE de twee beste teams zullen zijn in de Tour.

Kritiek op Jorgenson en Kuss

Bakelants looft het collectief van de ploeg van Wout van Aert dus, maar is wel van mening dat enkele renners uit diezelfde formatie teleurstelden in de Dauphiné. "Ik vond Matteo Jorgenson ook vrij wisselvallig presteren, en wat is er in hemelsnaam gebeurd met Sepp Kuss? Twee jaar geleden won hij nog de Vuelta en behoorde hij de beste vijf klimmers ter wereld."

Bakelants meent dat daar nog maar weinig van overblijft. "Op die rangorde is hij minstens tien plaatsen naar beneden getuimeld." Sinds de Vuelta-zege van Kuss, die het vertrek van Roglic bij de ploeg in de hand werkte, heeft de Amerikaan inderdaad nog maar bitter weinig laten zien bergop. Hij zou de laatste man voor Vingegaard moeten zijn.

Klasseverschil met Pogacar

Er is dus niemand van de grote namen die helemaal zorgeloos naar de Tour kan trekken. Dat zou voor meer spanning kunnen zorgen, maar het is vooral afwachten of het individuele klasseverschil aan de top van het rondewerk niet te groot is.