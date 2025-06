Grote twijfels over de ploeg rond Remco Evenepoel: Sven Vanthourenhout noemt verrassende naam om de meubels te redden

Remco Evenepoel moet nog verbeteren richting de Tour, maar ook rond zijn ploeg zijn grote twijfels. Evenepoel zat in de Dauphiné snel geïsoleerd.

De valpartijen van Mikel Landa en Louis Vervaeke zijn uiteraard niet niets om op te vangen. Het is nog afwachten of die laatste de Tour-start kan halen. Voorts is het hopen op beterschap bij Schachmann en Paret-Peintre. Die laatste toont wel tekenen in die richting. Daarnaast zal er ook een sterke Van Wilder nodig zijn in de Tour.

Het is een onderwerp dat ook aan bod komt in de meest recente aflevering van de podcast Derailleur. "Het is nog wat puzzelen", denkt Sven Vanthourenhout. "Er zijn enkele jongens uitgevallen waar Remco vertrouwen in had. Met zijn ervaring bracht Landa altijd rust, hij straalde dat ook uit." Zijn afwezigheid betekent een grote aderlating.

Dubbele rol voor Van Lerberghe

Vanthourenhout denkt dat een renner die misschien wat makkelijk over het hoofd gezien wordt misschien de meubels kan redden voor Soudal Quick-Step. "Een Van Lerberghe zou belangrijk kunnen zijn. Het is natuurlijk een schakel die vooral meegaat in functie van Tim Merlier, maar hij zou van waarde kunnen zijn voor Remco in die tussenetappes en vlakke etappes."

Als de ploeg rond Remco ter sprake komt, gaat het vaak vooral over de klimmers. Het is evenzeer belangrijk om op het vlakke goed omringd te worden. Zeker in het begin van de Tour kan elke kopman de nodige hulp gebruiken. "Er zijn veel renners en ploegen die dromen van geel. Zeker tot de tijdrit op dag 5 gaat er veel nervositeit en chaos zijn."

Vanthourenhout hoopt dat chaos verdwijnt na tijdrit

"Laat ons hopen dat dit na de tijdrit een beetje wegvalt en een goede klassementsrenner geel pakt", besluit Vanthourenhout. Vanuit Belgisch standpunt zou het ideaal zijn als die goede klassementsrenner Remco Evenepoel is.