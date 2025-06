Dat is pas klasse! Het hartverwarmende gebaar van Van Aert: hoe Wout een gewonde fietser inspireert na valpartij

Wout van Aert weet als geen ander wat het is om medische bijstand nodig te hebben. Valpartijen hebben reeds al te vaak deel uitgemaakt van zijn carrière.

Het is bekend dat vooral de crashes uit de Vuelta van vorig jaar lang hebben nagezinderd. De revalidatie duurde langer dan verwacht en tijdens het voorjaar duurde het dan ook even voor Van Aert de goede vorm weer vond. Uiteindelijk bereikte hij die wel weer, met als beloning enkele ereplaatsen in de klassiekers en een ritzege in de Giro.

Van Aert weet alleszins wat het is om terug te vechten na een valpartij en te proberen om zo snel mogelijk weer te fietsen. In deze situatie verkeert nu ook een zekere Thibault Petit. Hij is geen profwielrenner maar wel een 24-jarige inwoner van Andennes, een stad uit de provincie Namen. Dat ligt in de buurt van Hoei, waar elk jaar de Waalse Pijl eindigt.

Verschillende breuken voor fietser na val

Petit is anderhalve week geleden in de afdaling van Long Thier, een klim in Hoei, ten val gekomen met de fiets. Hij kwam in botsing met een auto en werd zo van zijn fiets gesleurd. De man werd afgevoerd naar het ziekenhuis en had verschillende breuken opgelopen. Hij moest ook geopereerd worden aan zijn kaak, die helemaal ontwricht was.

Petit heeft inmiddels het ziekenhuis verlaten en onthult bij Sudinfo dat hij een bericht gekregen heeft van niemand minder dan Wout van Aert. De Belgische profwielrenner wilde met zijn bericht de fietser een hart onder de riem steken na de valpartij. Dat is ongetwijfeld gelukt: de steun van Wout zal mentaal zeker een opsteker zijn.

Zelfde mentaliteit als Wout van Aert

Momenteel heeft hij nog last van zijn verwondingen, maar Petit spreekt ook de wil uit om opnieuw te gaan fietsen. Het is ook met deze mentaliteit dat Van Aert er al vaak in geslaagd is om in zijn carrière terug te keren na een val.