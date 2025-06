De hartverwarmende geste van Remco Evenepoel: hoe feliciteert hij Romain Bardet bij zijn afscheid?

De voorbije Dauphiné stond in het teken van het afscheid van Romain Bardet. Remco Evenepoel feliciteert hem op een opvallende manier voor zijn carrière.

De 34-jarige Romain Bardet had vooraf bepaald dat de Dauphiné zijn laatste koers zou worden als profwielrenner. Hij neemt er de Tour de France niet nog een keertje bij. Het opvallende is uiteraard dat hij zo de fiets aan de haak hangt in het midden van het wielerseizoen. Dat is duidelijk een bewuste keuze die hij gemaakt heeft.

Remco Evenepoel is één van de goede vrienden van de Fransman in het peloton. Ze zijn samen wel eens op pad geweest in de koers. Bardet stond bekend als aanvaller in de bergen. Die reputatie deed hij in de voorbije Dauphiné ook nog alle eer aan. Die aanvalslust is iets wat hij deelt met Remco. Op dat vlak vonden ze elkaar wel.

Evenepoel zet Bardet in de kijker na Dauphiné

Heel wat renners hebben een boodschap ingesproken voor de afscheidnemende Bardet en daarbij kon ook Remco Evenepoel niet ontbreken. De Belgische wielrenner gaat nog wel een stapje verder met het feliciteren van Bardet. "Het draaide om het vaarwel aan één van de beste renners van zijn generatie", schreef Remco na de laatste Dauphiné-rit op Instagram.

"Gefeliciteerd voor je carrière en geniet van het leven naast de fiets", stond ook te lezen bij een foto van Remco en Bardet. Daar is het niet bijgebleven. Nog op sociale media is een afbeelding opgedoken van een briefje van Evenepoel aan het adres van Bardet. "Bravo voor uw carrière. Geniet nu maar met je familie! Bedankt voor alles, kampioen."

Bardet krijgt nog mooi cadeau

Dat zijn natuurlijk prachtige woorden. Onder het briefje ligt een gouden koersbril van Remco Evenepoel, verwijzend naar zijn olympische titels. Die moet Evenepoel dus ook nog eens cadeau gedaan hebben aan Bardet.