Eddy Merckx stelt zich grote vragen bij de tegenstand voor Tadej Pogacar: "Mathieu van der Poel is geen ronderenner"

Tadej Pogacar wordt al eens de 'nieuwe Eddy Merckx' genoemd. Merckx heeft waardering voor de huidige generatie maar vindt de tegenstand van Pogacar in het rondewerk toch licht uitvallen.

Merckx is bij VTM NIEUWS ingegaan op de vergelijking die nu wel eens gemaakt wordt tussen hem en Pogacar. "Hij is zonder twijfel de grootste van zijn generatie", zegt de beste wielrenner aller tijden over de Sloveen. "Hij wint de wereldbekerwedstrijden zoals hij de rittenkoersen wint." Wat het eendagswerk betreft een verwijzing naar de klassiekers.

Die maakten vroeger immers deel uit van de Wereldbeker. Die bestond tot 2005. In het rondewerk heeft Pogacar niet heel veel last van concurrentie. "Ik denk dat hij op dit ogenblik weinig tegenstand heeft", meent Merckx. "Die moet komen van Vingegaard en Evenepoel, en dan zul je moeten zoeken. Je hebt een Del Toro die opkomt en een paar Fransen."

Pogacar heeft geen rivaal die hele jaar weerwerk biedt

In de eendagskoersen is Mathieu van der Poel al een meer dan waardige tegenstander gebleken. Op zijn terrein is hij wel in staat om Pogacar te kloppen. "Mathieu van der Poel is een tegenstander in de eendagswedstrijden, maar is geen ronderenner." Daardoor is er dus geen grote rivaal die Pogacar het hele jaar door weerwerk kan bieden.

Merckx wil wel onderstrepen dat hij het grootste respect heeft voor de betere renners uit de huidige generatie. "Het zijn grote renners. Absoluut, het zijn grote kampioenen. Ik ben vol waardering voor hen." Het is dus zeker zijn bedoeling niet om respectloos te zijn, maar het is een vaststelling dat Pogacar in het rondewerk erbovenuit steekt.

Hinault ook een alleskunner

Is de renner van UAE dan de eerste sinds Merckx die zowel de klassiekers als de grote ronden wint? "Je mag Bernard Hinault toch ook niet onderschatten", wijst Merckx naar de ex-winnaar van Parijs-Roubaix, Luik-Bastenaken-Luik en de Ronde van Lombardije. "Hij was toch ook een topper. Hij heeft toch ook vijf keer de Tour en drie keer de Giro gewonnen."