Is het de juiste zet? Ontdek de visie van Philippe Gilbert op de mogelijke verrassende strategie van Evenepoel in de Tour

In de laatste weken richting Tour circuleren verschillende ideeën over hoe Evenepoel het moet aanpakken. Philippe Gilbert heeft daar ook zo zijn mening over.

In Dans le Peloton, het programma van RTL sports, maakt Gilbert eerst de balans op van de Dauphiné. "Pogacar en Vingegaard zijn de betere klimmers. Evenepoel had last van verschillende dingen, zoals zijn pollenallergie. Hij had nog niet de ideale fysieke conditie. Als je daar rekening mee houdt, is een vierde plaats in het eindklassement niet slecht."

De voormalige ploegmaat van Evenepoel was natuurlijk ook niet blind voor het grote tijdsverschil ten opzichte van de winnaar. "Het verschil met Pogacar, 4'21", is wel enorm. Als je dat doortrekt over een periode van drie weken, zou Remco heel ver eindigen. Het zou magnifiek zijn als hij het podium haalt. Het wordt heel moeilijk om beter te doen."

Amorison waarschuwt voor crashes in de Tour

Er worden ook twijfels geplaatst bij de sterkte van de ploeg. Frédéric Amorison, een andere Belgische ex-renner, verwacht dat die in het geval van Evenepoel vooral van dienst kan zijn in de aanloop naar de bergen. "In het vertrek in het noorden moet je zo weinig mogelijk tijd verliezen. Er zullen enorm veel valpartijen zijn. De ploeg zal in de eerste week belangrijker zijn."

Zijn uitspraak over de valpartijen belooft weinig goeds. We hopen dat het allemaal toch beperkt zal blijven. In elk geval heeft Amorison nog een andere opvallende suggestie. Als Soudal Quick-Step in de vlakke etappes dan toch sowieso vooraan moet koersen, dan zou Evenepoel in die etappes ook in dienst van Tim Merlier kunnen rijden.

Gilbert looft hardrijderscapaciteiten Evenepoel

Het is een stelling die wel steek houdt volgens Philippe Gilbert. Phil benadrukt de capaciteiten van Remco Evenepoel als hardrijder. Die kunnen sowieso van pas komen, zowel voor zijn persoonlijk belang als voor dat van de ploeg.