Kan Remco Evenepoel ooit de Tour de France winnen? Niemand minder dan Eddy Merckx geeft zijn mening

Met hun liefde voor dezelfde voetbalclub hebben Eddy Merckx en Remco Evenepoel iets gemeenschappelijk. De Belgische wielerliefhebbers zouden Evenepoel graag in de voetsporen van Merckx zien treden.

Dan gaat het uiteraard over het winnen van de Tour de France. Merckx behoort tot het kransje wielerlegendes dat dit vijf keer voor elkaar kreeg. Met één Tourzege van Remco Evenepoel zou België nu al heel tevreden zijn, want het is al van 1976 geleden dat nog eens een landgenoot de gele trui kon dragen in Parijs na drie weken koers.

In het kader van zijn tachtigste verjaardag deed Eddy Merckx heel wat media-optredens en daar hoorde ook een bezoek aan VTM NIEUWS bij. Kijkers konden hun vragen insturen voor Merckx. Eén van de vragen die hem tijdens de uitzending gesteld werden, was uiteraard of Remco Evenepoel de Tour kan winnen. Dat vragen velen zich af.

Duidelijk wat uitdaging is voor Evenepoel

"Ik hoop dat hij de Tour kan winnen", kruist Eddy Merckx de vingers. Hij ziet uiteraard ook dat de concurrentie enorm sterk is. "Het zal natuurlijk niet gemakkelijk zijn, met renners zoals Pogacar en Vingegaard in het gebergte. Remco moet nog een beetje verbeteren in het gebergte. Ik hoop voor hem dat dat lukt." Dat is duidelijk de grootste uitdaging.

In het tijdrijden is Evenepoel diegene die buiten categorie is. Wat het klimwerk betreft hebben zijn grootste concurrenten dan weer een streepje voor. Merckx is in het algemeen wel nog positief gestemd dat Evenepoel er in kan slagen. "Waarom niet? Het zou mooi zijn om weer een Belgische winnaar te hebben na Lucien Van Impe."

Evenepoel moet weer hopen op progressie na Dauphiné

Na de Dauphiné moeten we wel besluiten dat het in 2025 wellicht nog te vroeg zal zijn. Hiervoor is de overmacht van Pogacar (en ook van Vingegaard) in de bergen nog te groot. Vorig jaar werd Evenepoel wel nog veel beter na de Dauphiné. Het is dus hopen op eenzelfde effect.