Na het verbroken akkoord tussen Remco Evenepoel en ploeg Axel Merckx: dit hebben Eddy en Axel er nu over te zeggen

Iedereen kent het verhaal: als 'jonge ket' zou Remco Evenepoel een jaar bij de ploeg van Axel Merckx rijden, om vervolgens naar Quick-Step te gaan. Het is anders gelopen.

Door de belangstelling van andere ploegen werd Evenepoel na zijn laatste seizoen bij de junioren meteen prof bij Quick-Step. Hij kwam zo terug op een mondeling akkoord met Axel Merckx, die een opleidingsploeg leidt. Ook vader Eddy was toen kwaad. Op die hele saga is men nog eens teruggekomen tijdens de uitzending van Vive le Vélo, leve Eddy.

Axel Merckx verzekert dat dit allemaal verwerkt is. "Ja, dat is zeker al lang bijgelegd. We gaan daar niet meer over spreken. Ik ben fan van Remco. Ik vind het spijtig dat hij bij mij niet gereden heeft, want wie wil Remco niet in zijn ploeg hebben?" Dat zie je nu ook bij de profs: er gaat geen jaar voorbij of er duiken wel bepaalde geruchten op.

Respect tussen families Evenepoel en Merckx

"Ik heb een heel goede band met zijn vader en moeder. Er is heel veel respect tussen beide families. Dat is het belangrijkste." Ook vader Eddy onderstreept dat er absoluut geen rancune meer is. "Hij was heel vriendelijk toen we elkaar ontmoetten bij de kinesist. Absoluut geen probleem", aldus 'De Kannibaal', die Remco ook feliciteerde in Parijs na zijn olympische titels.

Merckx was aanwezig in het Belgium House toen Evenepoel op weg was naar het podium. Nadat Merckx zijn naam riep, maakte Remco even tijd voor een gesprek. José De Cauwer vindt het grappig hoe Merckx dat aanhaalt. "Je moet je eens voorstellen dat je Eddy Merckx bent, roept op de olympische kampioen en zegt: hij wilde nog spreken tegen mij. Het omgekeerde zou straf zijn."

De Cauwer wijst op liefde voor de koers bij Merckx

Voor De Cauwer is het een bewijs dat de liefde voor de koers nog altijd aanwezig is bij Eddy Merckx. "Dat is toch passie. Dat is toch een teken dat je graag de koers ziet. Als je daar niet van houdt, zeg je: kom, laat maar zo."