Ontdek welke topsporters Eddy Merckx feliciteren op zijn 80ste verjaardag: Remco Evenepoel en Mathieu van der Poel zijn er zeker bij!

Er is al enkele dagen veel om te doen, maar vandaag is het echt zover: Eddy Merckx viert zijn 80ste verjaardag. Daar horen natuurlijk gelukwensen bij.

Allereerst wil ook de redactie van Wielerkrant de grootste wielrenner aller tijden een hele gelukkige verjaardag toewensen. We zijn niet alleen: zowat de hele wielerwereld wenst Eddy Merckx het allerbeste. Ook de toppers uit de huidige generatie laten zich niet kennen en brengen een boodschap aan het adres van de vijfvoudig Tourwinnaar.

Merckx was maandagavond te gast bij VTM NIEUWS en kreeg onder andere een overzicht te zien van huidige wielrenners die mooie woorden voor hem over hadden. Daar was ook Mathieu van der Poel bij. "Dag Eddy. Een gelukkige 80ste verjaardag. Hopelijk nog vele jaren met een goede gezondheid", laat VDP weten wat hij hem wenst. "Geniet ervan."

Evenepoel hoopt dat Merckx niet meer naar kinesist moet

Remco Evenepoel had een gelijkaardige boodschap voor 'De kannibaal' en voegde er ook nog een persoonlijke anekdote aan toe. "Dag Eddy. Ik wil u een supergelukkige 80ste verjaardag wensen. Ik hoop dat er nog veel gezonde jaren bij mogen komen. Ik bedoel dus dat jouw gezondheid aan de betere hand zou zijn en we elkaar niet te vaak meer moeten tegenkomen bij de kiné."

Het is geen geheim dat Merckx revalideert na een valpartij met de fiets, net zoals Remco Evenepoel dat de vorige winter moest doen. Kinesist Thijs Hertsens volgde hen beiden op. Evenepoel hoopt dus dat er geen gemeenschappelijke bezoekjes aan de kiné uit Antwerpen volgen. "Dat zou heel positief zijn", onderstreept Remco.

Merckx krijgt ook van andere sporters gelukwensen

"Voorlopig: gelukkige verjaardag en geniet ervan", sluit de olympische kampioen zijn boodschap voor Merckx af. Ook in de VRT-uitzending Vive le Vélo, leve Eddy wenste de huidige generatie topsporters, binnen en buiten het wielrennen, Merckx al een gelukkige verjaardag. Onder andere Emma Meesseman, Vincent Kompany en Thibaut Courtois maakten hun gelukwensen over.